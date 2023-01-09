09 يناير , 2023
المدمرة الصاروخية الموجهة USS Chung-Hoon تعبر مضيق تايوان في 5 يناير/كانون الثاني 2023 (أ ف ب).
أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان يوم الأحد في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر.
وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن قواتها نظمت «دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية» في البحر والمجال الجوي حول تايوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تقول إنها أجرت تدريبات قتاليّة من جديد حول تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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