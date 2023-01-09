الصين تقول إنها أجرت تدريبات قتاليّة من جديد حول تايوان

المدمرة الصاروخية الموجهة USS Chung-Hoon تعبر مضيق تايوان في 5 يناير/كانون الثاني 2023 (أ ف ب).

أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان يوم الأحد في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن قواتها نظمت «دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية» في البحر والمجال الجوي حول تايوان.