شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: الرئيس السيسي أكبر داعم للمحافظة والمنطقة اللوجستية ستحقق طفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكبر داعم للمحافظة، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، متابعا:" إقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدانا قابلة للتوسعات المستقبلية بالمحافظة من أبرز وأهم المشروعات التى تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة".

وأكد عطية، خلال كلمته اليوم، خلال لقاء وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة والذى يزور المحافظة حاليا، على أن المنطقة سيتم استخدامها فى إقامة مشروعات تنمية عمرانية متكاملة تشمل مشروعات كبرى بمختلف الأنشطة من أبرزها نشاط التجارة والنقل الدولى.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المنطقة اللوجستية بمثابة نواة لمنطقة لوجستية متكاملة ليس فى صعيد مصر فقط، بل فى قارة أفريقيا لتساهم فى تحقيق طفرة كبيرة بأسوان وتكون بؤرة متميزة للتنمية، متابعا:" اللجنة داعمة للمحافظة بشكل كامل".

وتابع محمود:" محاور التنمية ترتكز على الإهتمام بالطرق ونقاط الإتصال بين كافة الإتجاهات، وأن أسوان من المحافظات الواعدة التى تمتلك موارد كثيرة يجب حسن استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود بشأن تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030".

وطالب النائب محمد حمدى موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعظيم الإستفادة من الجرانيت والفوسفات، على أن يتم إنشاء مصانع ومناطق صناعية بالمحافظة لاستغلال المادة الخام بدلا من تصديرها مادة خام وإعادة استيرادها مواد مصنعة مرة أخرى بالعملة الصعبة لتوفير فرص عمل، وفى نفس الوقت توفير العملة الصعبة ودعم الخزانة العامة للدولة ودعم المنتج المحلى والصناعة الوطنية.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد ، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.