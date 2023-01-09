شكرا لقرائتكم خبر عن قوى عاملة النواب: انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني الأهلي نتاج إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2022 عاما للمجتمع المدني كان فارقا في تاريخ القطاع المدني للمصريين، وفرصة عظيمة لوجود انطلاقة لمفهوم العمل التشاركي، مشيرا إلى أن انطلاق المؤتمر الأول اليوم للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جاء نتاجا لهذا الإعلان.

وقال ، إن الرئيس السيسي أشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في المؤتمر ، مشيرا إلي هذه المؤسسات تحقق دورا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، لافتا إلى أن هناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، داعيا إلي انضمام باقي الكيانات إلي هذه الجمعيات من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات.

وأشاد النائب عبد الفضيل بصراحة الرئيس السيسي ، عندما قال: إن الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع الداخلية في مصر، ليس معناه إن الحكومة ليس بمقدورها أن تقوم بدورها.

وكان الرئيس السيسي قال : "شايف الناس لما تتكلم كلام مش منتظم ولا مترتب، مش بيخوفوا بعض، اسمعوا مننا، مش عشان أصدق من غيرنا، لكن عشان عندنا بيانات، أي اجتهاد من آخرين مش مكروه، بس يمكن يعمل بلبلة ويزعج الناس، أكثر من ضغط الظروف، طب لو خوفنا الناس، النتيجة إيه؟".

وأضاف الرئيس: "هو إحنا منقدرش كدولة وشعب نصمد أمام أي تحدي، يعني لو مصر ظروفها صعبة هتتخلي عنها، بكلم كل اللي بيسمعني، هو احنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر، دخلنا مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر؟.. الحرب دي مش بتاعتنا، الموقف اللي حصل سواء "كورونا" أو أزمة "روسيا"، مصر معملتوش، مصر بتدفع الثمن زي أي دولة".

وتابع: "هقول التعبير الجميل اللي ممكن متنساهوش، بطلوا "هري"، بطلوا "هري" بقي

واختتم النائب عبد الفصيل تصريحاته مؤكدا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.