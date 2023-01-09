انت الان تتابع خبر محافظة ثانية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان على موقعها الرسمي تابعته الخليج 365، انه "نظرا لسوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة ابناءنا في المراحل الإبتدائية والثانوية، محافظ الديوانية زهير علي الشعلان يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء ٢٠٢٣/١/١٠ للمدارس فقط بكافة مراحلها ".وكانت محافظة المثنى أعلنت في وقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد نظرا لسوء الأحوال الجوية.