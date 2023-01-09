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انت الان تتابع خبر أول تعليق لمارتينيز عن مصير رونالدو مع منتخب البرتغال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443837-638088753798188747.jpg
2023-01-09 | 16:34
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علق الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي تولى، اليوم الاثنين، تدريب منتخب البرتغال، بحذر عن مصير كريستيانو رونالدو مع منتخب "برازيل أوروبا".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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