انت الان تتابع خبر أول تعليق لمارتينيز عن مصير رونالدو مع منتخب البرتغال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443837-638088753798188747.jpg رياضة 2023-01-09 | 16:34 المصدر: 1,632 مشاهدة علق الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي تولى، اليوم الاثنين، تدريب منتخب البرتغال، بحذر عن مصير كريستيانو رونالدو مع منتخب "برازيل أوروبا". المحرر: سعد أحمد Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا