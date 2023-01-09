اخبار العالم

أول تعليق لمارتينيز عن مصير رونالدو مع منتخب البرتغال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر أول تعليق لمارتينيز عن مصير رونالدو مع منتخب البرتغال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443837-638088753798188747.jpg

2023-01-09 | 16:34

أول تعليق لمارتينيز عن مصير رونالدو مع منتخب البرتغال

المصدر:

1,632 مشاهدة

علق الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي تولى، اليوم الاثنين، تدريب منتخب البرتغال، بحذر عن مصير مع منتخب "برازيل أوروبا".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا