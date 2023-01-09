شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للاتصالات: حروب الجيل الخامس تستهدف نشر الأفكار الهدامة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي الشيخ مسئول بالجهاز القومي للاتصالات، إن حروب الجيل الخامس تشبه كثيرا حروب الرابع، وتستهدف نشر الأفكار الهدامة عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، لمناقشة مقترح برغبة مقدم من النائبة كاميليا صبحي بشأن الإنترنت ومواقع التواصل، وتوعية النشء وأن الفئة المستهدفة هم الشباب الموجودين علي الإنترنت.

وأكد أن الأمن السيبراني مسئولية الجميع، مشيرا إلي أن الجهاز يقوم بانشطة توعية وتدريب المستخدمين علي الاستخدام الأمن للإنترنت.

وأوضح أن هناك تعاون مع وزاره التربيه والتعليم في توعيه الطلاب والمدرسين في كافه المراحل التعليمية، كما أن هناك تعاون مع الجامعات في وضع مناهج لتخصص الأمن السيبراني، بالإضافة إلي التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة في وضع استراتيجية لحماية الاطفال علي شبكة الإنترنت.