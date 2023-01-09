شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وإنجازات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى، يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى.

يضم التحالف اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، تعمل المنظمات فى مختلف مجالات التنمية خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية.

أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، تعددت جهود التحالف لتشمل الدعم النقدى والغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، كان انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.