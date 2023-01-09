شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحوافز تشجيعية للمستثمربن بأسوان وخريطه صناعية لاستغلال الموارد المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب شحاته أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محافظة أسوان واعدة وتتميز بوجود عدد من الفرص الاستثمارية الفريده، وعلى رأسها المعادن والأسمدة والفوسفات ومحاجر الجرانيت وغيرها من الصناعات الهامة.

وطالب شحاته ابوزيد خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصناعه الي محافظة أسوان برئاسة النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، للتعرف علي فرص الاستثمار بالمحافظه ، بحوافز تشجيعيه للمستثمرين تسمح بمناخ جاذب للاستثمار وإقرار تسهيلات للمستثمرين بمناطق صناعيه تساعد صغار المستثمرين في فتح آفاق جديده ببلاد الذهب.

وطالب شحاته ابوزيد بخريطه استثماريه بمحافظة أسوان لاستغلال الثروات التى حاباها الله بها ،بالاضافه الي جدول زمني محدد يوضح كيفية النهوض بالصناعه داخل المحافظة، مشددا على اهمية أن يكون هناك المزيد من الحوافز.

وقال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، موجها حديثه للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن اللجنة داعمه للمحافظة بشكل كبير لتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من القطاع الصناعى باستغلال الموارد المتاحة بالمحافظة الغنية بالفوسفات والجرانيت.

وقال النائب شحاتة أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد لجنة استماع للوقوف على المشروعات التى تشهدها المحافظة وكيفية جذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد ، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.