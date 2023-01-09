شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": زيارتنا لمصنع كيما أسوان لمتابعة العمل وتذليل العقبات لتحقيق نتائج أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة وفد من أعضاء اللجنة لمحافظة أسوان للوقوف على العقبات التى تواجه مصنع كيما 2، بهدف سد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة.

وتابع محمود، خلال لقاء اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظة للوقف على الفرص الاستثمارية بالمحافظة: "مصنع كيما أسوان من المفترض أن يضع مصر في مصاف الدول الأكثر تصديرا للأسمدة في المنطقة، ويساهم في توفير 150 ميجاوات في الساعة للشبكة القومية، وأن المصنع ينتج أسمدة أزوتية اليوريا والنترات، ويوجه جزء كبير منها للتصدير بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى، ولا سيما أنه تم تنفيذه بأحدث تكنولوجيا، ولابد أن يسير العمل وفقا لهذه المنهجية والفلسفة القائمة.

وشدد محمد السلاب، وكيل اللجنة، على ضرورة تيسير العقبات أمام المستثمرين، وذلك من خلال توفير عمالة مدربة وأراضي وتيسيرات لجذب المستثمرين بصورة كبيرة للعمل فى المحافظة على أن يكون هناك فرص استثمارية بناء على المقومات المتاحة بالمحافظة.

وتسائل النائب عربى فؤاد، عضو اللجنة، عن إمكانية استخدام السكة الحديد فى نقل الجرانيت من وإلى محافظات الجمهورية، للحفاظ على الطرق، وفى نفس الوقت سهولة وصول الجرانيت من وإلى مختلف محافظات الجمهورية.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد ، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.