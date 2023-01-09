شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل إقامة منافذ غذائية مخفضة ويوزع بطاطين على دور رعاية أيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

تواصل أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم التبين، فاعلية المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة العلوم بمركز شباب التبين، وفى سياق آخر، نظمت أمانة المرأة فاعلية لتعديل السلوك والتخاطب.

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة مركز كرادسة، تنفيذ مبادرة "عينيك في عنينا" حيث شهدت عزبة غيطان بكفر حكيم إطلاق ثاني القوافل المجانية للمبادرة وشهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور وبلغ عدد حالات الكشف 147 حالة مجانًا و22 كشف نظارة و 4 عمليات سيتم إجرائها بخصم 50%.

كما انتهت أمانة قسم الوراق، من المرحلة الأولى لمبادرة الحزب "شتاء دافىء"، بتوزيع البطاطين على عدد من دور رعاية الأيتام ويتم حاليًا تجهيز الدفعة الثانية من المبادرة لبدء توزيعها على أن يتم الاستمرار في تنفيذ المبادرة حتى تصل لجميع مستحقيها من أهالينا ببلاد الوراق تخفيفًا عنهم ودعمهم وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم.

كما بدأت أمانة قسم الهرم، في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "التغيير للأفضل" والتي تستهدف تحسين الأداء السياحي بمنطقة الأهرامات وتحسين المظهر العام في الأماكن الأثرية وإظهار الشكل الحضاري الأمثل لمصر، وفي سياق أخر، أقامت الأمانة شادراً لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة دعمًا للأهالي وتيسيرًا عليهم وسجل السادر إقبالًا كبيرًا من الأهالي بكفر الغطاطي.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، في قرية المنشاة الصغري، بوشملت تخصصات متعددة وهي "أطفال، عظام، باطنه، جراحة، قلب وأوعية دموية، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، جلدية، علاج طبيعي"، مع صرف العلاج بالمجان لجميع المرضي، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، وشهدت القافلة إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

وفي محافظة بورسعيد،

نظمت أمانة قسم الزهور، احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومي للمحافظة، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورموز سياسية وحزبية الإعلاميين، وأكد المشاركون في الحفل، علي تقديرهم للإبطال الذين قاوموا الاستعمار خلال حرب 1956 من أجل وطنهم، وفخرهم لجميع أن يتواجدوا بين أهالي هؤلاء العظماء الذين سطروا التاريخ بدمائهم حافرين قصص كفاحهن بقلوبهم، وتضمنت فقرات الحفل فقرة سمسية تفاعل معها الحضور، ووسط حفاوة بالغة، استمع الحاضرون من قيادات الحزب وأعضاءه، واختتمت الإحتفالية بتكريم عدد من أبطال المقاومة والشعبية وأسر الشهداء ببورسعيد وتسليم دروع رمزية لهم،تعبيرا من الحزب للوفاء لهم لما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات لاستعادة العزة والكرامة الوطنية ضد الاحتلال.

وفي محافظة مطروح،

أطلقت أمانة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بمشاركة نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد مقسمة على فترتين يوميا الفترة الأولي للطالبات من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة مساء، والفترة الثانية للطلاب من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء يومياً، في مكتبة مصر العامة، وبدأت فعاليات المراجعات أمس اليوم الأحد، وتنتهي يوم الخميس المقبل، مجانا بدون أي مقابل دعما من الحزب لأبنائنا الطلاب، وشهدت المراجعات إقبالاً كبيرا من الطلاب والطالبات .

وفي محافظة الغربية،

شاركت أمانة مركز المحلة الكبرى، في حملة الوحدة المحلية بقرية الهياتهم، للمرور علي الأسواق لمراقبة أسعارها، ومحاولة ضبطها بالإتفاق مع التجار وعدد من بائعي الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك واللحوم وعدداً من السلع وأبدي الجميع استعداده لذلك، بمشاركة عدد من شباب أمانة الحزب.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانتا الزراعة والرى والعمال والفلاحين بمدينة طامية، مؤتمرا حاشدا تحت عنوان "الفلاح صمام أمان المجتمع"، لمناقشة مشاكل الفلاحين من نقص مياه الري والمبيدات، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة مشاكل المزارعين الخاصة بمياة الرى ومحاصيل القمح والقطن .

كما تواصل أمانة مركز إطسا، فعاليات مبادرة الوعي الأخضر والتصالح مع البيئة، وذلك بتشجير قرية جردو، ويأتي في إطار المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مدار 5 سنوات.

كما تواصل أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، تنظيم الدورة التثقيفية السياسية، للوحدات الحزبية بقسم ثان الفيوم لكل من "الروبي- المبيضة- الصوفي - الشط - الشيخ حسن- السلخانة- البحاري- الجون- علوية سعادة- العلاوي"، تناولت الدورة التثقيفية، شرح وافى حول مدونة السلوك الحزبي والبناء التنظيمي للحزب وكوادره والفرق بين الحزب السياسي ومنظمات المجتمع.

وفي محافظة أسيوط،

شكلت أمانة قسم أول أسيوط، غرفة عمليات داخل الأمانة، لمتابعة واقعة العقار المنكوب، بمنطقة قلته بحي غرب أسيوط، ومؤازرة الأسرة المنكوبة وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية تجاه المتوفيين، وتشكيل لجنة متخصصة مع أمانة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المسئولة لمعرفة أسباب الواقعة ومتابعة صرف الإعانات للمتضررين في الحادث.

وفي محافظة المنوفية،

أقامت أمانة مدينة أشمون، إقامة منفذاً لبيع السلع الغذائية والأساسية والتموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن مبادرة "محاربة الغلاء"، في قرية النعناعية، وشمل المعرض على جميع السلع والمنتجات الغذائية والتي تلزم كل بيت من سكر وأرز ومكرونة وزيوت وسمن ودقيق وجبن ومعلبات ومنظفات كما شمل المعرض جميع انواع الورقيات، وشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين منذ بداية المعرض، وقد نال المعرض إعجاب وإشادة الأهالى من حيث جودة المعروضات والأسعار.

وفي سياق أخر، نظمت الأمانة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية الغنامية، وشملت تخصصات متعددة منها "باطنة، أطفال، صدر، عظام، تحاليل طبية"، مع صرف العلاج بالمجان، وقدمت القافلة الطبية الكشف علي حوالي 290 حالة و30 تحليل سكر مجاني.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم الجمرك، ندوة تحت عنوان "دور الرياضة فى تربية أبنائنا ومستقبل كورة السلة السكندرية"، وفي سياق أخر، نظمت أمانة التدريب والتثقيف، ندوة تحت عنوان أزمة مياه النيل المشكلة والحل.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثان، ندوة تثقيفية حول التصدي للشائعات، وكيفية مواجهتها.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز العدوة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية المسيد وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة ، وتمكنت من الكشف علي 317 حالة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.