شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش معوقات الاستثمار بحضور وزيرة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، وذلك لاستكمال مناقشة الدارسة الُمقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقال الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه أثناء نظر تعديلات قانون الاستثمار فوجئنا أن هناك شركات تقدمت بطلب للحصول على الحوافز والإعفاءات المقررة لكنها لم تحصل علي هذه الحوافز، وخلال نظر القانون تم حل الأزمة لبعض الشركات فقط.

وخلال الاجتماع أكد أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، أننا نحتاج أن ننظر للاستثمار بشكل مختلف للغاية فمثلا كيف ذهبت صناعة السيارات للمغرب وكذلك ما حدث في تايوان وجذبها للاستثمار.

وقال زكريا إنه في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليات دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى فحقيقة الأمر أن هناك من هو في الاقتصاد الرسمى ويحاول الهروب للاقتصاد الغير رسمى نتيجة الاجراءات والتعقيدات ومن ثم ينبغى أن نناقش الأمر بجدية ونجد حلولا لجذب الاستثمار المباشر وغير المباشر.