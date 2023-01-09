شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تجهز لمفاجأة مدوية بشراء نادي إنجليزي كبير.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن هناك شركة قطرية تجهز لمفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أوضحت أن الإتجاه القادم هو شراء نادي توتنهام على غرار ما حدث مع نيوكاسل فى الآونة الأخيرة من قبل أحدي الشركات السعودية، مما يعزز من تواجد الإستثمار القطري فى الدوري الإنجليزي.

وأفادت التقارير أن الشركة التى تسعي لشراء أسهم نادي توتنهام تعد الشركة المالكة للمستثمر ورجل الأعمال القطري الشهير ناصر الخليفي، مالك فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأمر الذي قد يحدث إنقلابًا على مستوي التنافس داخل أندية الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد.



الخليفي يسعي لتكوين نادي تنافسي جديد

وأكدت المصادر أن الخليفي يسعي لتكوين أحد أندية القمة الآخري فى الدوري الإنجليزي، على أمل إحداث تعاون مشترك بين ناديي توتنهام وباريس سان جيرمان فى الفترة المقبلة، الشئ الذي قد يضمن له تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا كونه المسثمر القطري الوحيد الذي ينجح فى هذا الأمر.



سقوط متوقع للسيتي وصدمة بأرسنال

وأشارت بعض المصادر الآخري أن شراء توتنهام من قبل الخليفي سيكون بمثابة الصدمة للعديد من الفرق المنافسة على رأسهم أرسنال وليفربول، فى الوقت الذي ستعمل أندية نيوكاسل وتوتنهام بإحباط مشروع السيتي وإسقاطه فى المنافسات المقبلة، مما قد يطرأ عل البيرميرليج بعض الإنقلابات الساخنة.