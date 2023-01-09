بوتين يكشر عن أنيابه .. مقتل 600 جندي أوكراني بضربة صاروخية عنيفة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل 600 جندي أوكراني في قصف على كراماتورسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، فيما وصفته بـ"الضربة الانتقامية"، ردا على الهجوم الأوكراني الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة في ماكييفا.

بالنظر إلى خريطة المعارك عقب انتهاء هدنة الـ36 ساعة التي أعلنتها موسكو (من الجمعة حتى مساء السبت) من طرف واحد، نجد أن موسكو نشَّطت القتال على جميع الجبهات، وبالأخص محيط دونباس وباخموت وخيرسون، في آن واحد، حسب آصف ملحم، مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو.

التحركات الروسية العسكرية كالآتي:

تكثيف قوة النيران على جميع الجبهات مستغلة فقدان كييف للطاقة بعد استهداف البنية التحتية.

تلقّت موسكو معلومات استخباراتية بأنه في كراموتورسك يوجد أكثر من 700 جندي أوكراني في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47 حيث توجد مدرسة عسكرية هناك.

قصفت القوات الروسية هذين البناءين بسبعة صواريخ أودت بحياة أكثر من 600 جندي أوكراني.



لم تعلن كييف رسميا عن خسائر، وتحاول دوائر أوكرانية سياسية وإعلامية الترويج بأن هذا الخبر غير صحيح وأن الصواريخ الروسية لم تصب البناءين اللذين وُجِد فيهما الجنود الأوكرانيون، بل إنها سقطت في الأراضي المحيطة بالمدرسة.