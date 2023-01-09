شكرا لقرائتكم خبر عن وصل الخير إحدى مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى العديد من المبادرات لدعم الأولى بالرعاية، لعب دورا هاما فى مساندة الحكومة فى دعم أصحاب الدخول المنخفضة، حيث عقد أكثر من 20 اجتماعا لتنسيق مبادرات الدعم الاجتماعى.

أطلق التحالف أول مبادراته وصل الخير فى رمضان بتكلفة مليارى جنيه، وأطلق مبادرة وصل الخير 2 وتشمل تقديم خدمات أكبر بالمحافظات، كما ساهم فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية بـ 9 مليارات جنيه ، 56 مليون جنيه دعم نقدى لـ 107 آلاف أسرة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرى، توفير مئات الاطنان من الدعم الغذائى من خلال بنك الطعام المصرى، تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية بمليون جنيه يوميا، استفاد من الوجبات المدرسية 35 ألف طالب فى 10 محافظات تهدف المبادرة للوصول إلى باقى المحافظات بتكلفة 200 مليون جنيه.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.