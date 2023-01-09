شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة الشيوخ تفتح ملف تكثيف الجهود التسويقية لتنشيط السياحة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة د محمود مسلم، خلال اجتماعها اليوم، قضيه تكثيف الجهود التسويقية التي تقوم بها كل من وزارتي السياحة والآثار والبيئية نحو تنشيط السياحة البيئية في ضوء الاقتراح برغبه المقدمة من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وطالب الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة بالاهتمام بهذا الملف واستغلال الزخم الذي شهده هذا القطاع بعد قمة المناخ التي انعقدت بشرم الشيخ.

يأتي ذلك بعد استعراض النائبة هيام فاروق، تفاصيل الاقتراح برغبة، متساءلة عن جهود وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية خاصة بعد حصول 80 فندقا سياحيا على شهادة النجمة الخضراء هي شهادة بيئية تمنح للفنادق التي تهتم بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، وتهدف لتشجيع استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية

وقالت النائبة هيام فاروق إن التوقيت مناسب للترويج السياحة البيئية لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الترويجية للسياحة البيئية .

من جانبها شددت النائبة سها سعيد و كيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية متابعة ملف السياحة بجدية حتى يساهم في الناتج المحلي بما يحقق المصلحة العليا للدولة، لافتة في هذا السياق إلى المنافسة الدولية القوية لاستقطاب السياحة بوجه عام، وكذا ضرورة النظر للأمر بجدية، ومراعاة الإجراءات التحفيزية، وإعداد البنية التشريعية اللازمة لدعم هذا القطاع.

من جانبها أكدت أيتن فؤاد، ممثلة الهيئة العامة للتنشيط السياحي، اهتمام الهيئة باعتبارها ذراع وزارة السياحة والآثار منذ اللحظة الأولي بالترويج للسياحة البيئية، مشيرة إلي إطلاق الوزارة استراتيجية خاصة بالتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 متضمنه عدد من المحاور الهامة ومنها استدامة النشاط السياحي وتطبيق معايير الاستدامة.

وأشارت "فؤاد إلي عدد من المبادرات الهامة التي شهدت تعاون الفعال بين وزارة السياحة والآثار والهيئة من جانب، مع وزارة البيئة مثل التحول نحو الأخضر، واعتبار شرم الشيخ كمدينة خضراء، فضلا عن وضع معايير تقييم جديدة للفنادق وكدا التخلص الأمن للنفايات واستخدام الطاقة المتجددة بما يؤثر بدوره علي خفض الانبعاثات، وكذا الجهود المبذولة في شأن مراكز الغوص صديقة البيئة.

ولفتت فؤاد، إلي أن التنسيق بين وزارتي السياحة والبيئة في عدد من الفاعليات العامة مثل الحملة الترويجية التي تم تنظيمها في ضوء اطلاق وزارة البيئة مبادرة "ايكو ايجيب"، وتم المساهمة في الحملة من خلال الترويج للسياحة البيئة علي مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الموجهة إلي الخارج باللغات المختلفة، فضلا عن الحملات الترويجية المكثفة في سياحة السفاري والتخييم.

ونوهت "فؤاد" إلي المشاركة الفاعلة بعدد من الحملات الترويجية في ضوء مبادرة "اتحضر للأخضر" واطلاق حملات ترويجية خلال مؤتمر المناخ في عدد من الاسواق العربية والأوروبية وكذا دعم مبادره وزاوة البيئة عن استدامه الاكياس البلاستيكية، بانتاج فيلم ترويجي دعائي، لافتة إلي تنظيم عدد من الفاعليات الموجهة للمهنين مثل بالمعارض الخاصة بالغوص.

وقالت د نشوى طلعت مستشار وزير السياحة للسياحة البيئية إن هناك تنسيق بين الوزرات المعنية لدعم السياحة البيئية، وقالت إن قطاع السياحة يساهم في خفض الانبعاثات .

وأشارت د هدى الشوادفي مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لدعم السياحة البيئية، مشيرة إلى تنظيم دورات تدريبية لمراعاة البعد البيئي في السياحة .