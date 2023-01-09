المركز المصرى للفكر: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يحدث تحولا نوعيا فى ملف التطوع

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القاهرة - سامية سيد - لم تغفل الدولة المصرية الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق الأهداف التنموية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال الوصول الى شريحة أكبر من الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2022 عاما للمجتمع المدنى، لينشأ خلال مارس 2022 التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بتوقيع 24 جمعية ومؤسسة أهلية على ميثاق العمل الأهلى التنموى.

وأصبح التحالف بنهاية 2022 أكبر تجمع تنظيمى مستقل لمنظمات المجتمع المدنى ليمثل المظلة الرئيسية التى تعمل تحتها 30 ألف مؤسسة وجمعية للعمل الأهلى لتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية.

وجاء فى الملف الخاص الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحالف يحدث تحول نوعى فى ملف التطوع، مشيرا الى أن احتضان ورعاية ونمو التطوع يعد من أهم مسئوليات مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية بشكل عام، حيث تخلق هذه المؤسسات فرص تطوعية متنوعة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على حد سواء.

وتابع :" رصد تقرير المجتمع المدنى على الصعيد العالمى الصادر عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID تحسنا فى كافة أبعاد مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدنى فى مصر عام 2020 وذلك بسبب تحسن البيئة التشريعية لمنظمات المجتمع المدنى فى المقام الأول فضلا عن تطور التعاون فيما بين المنظمات أنفسهم وبينهم وبين الحكومة المصرية حتى تمخض عن هذا التعاون تشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى الذى انطلق فى مطلع مارس 2022، يمتلك التحالف قاعدة بيانات ضخمة واستثنائية للمتطوعين فى كل قرية وتابع ومركز داخل كل محافظات مصر ويتم تحديثها بشكل دورى من خلال متطوعى الرصد الميدانى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنهم نحو 1000 متطوع قائد حيث يتم تنظيم المتطوعين بصورة هيكلية تضمن التدرج وفق معايير محددة ولكل فئة مهام ومسؤوليات مجدولة زمنيا وجغرافيا".

ولفت الى أن التحالف يعمل على عقد برامج تأهيل وتدريب للمتطوعين بموجب برتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والذى تم ابرامه فى نهاية سبتمبر الماضى، تمثل هذه البرامج آلية فاعلة لنشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى وتحقيق أقصى استفادة من المتطوعين بحسب إمكاناتهم وقدراتهم وتخصصاتهم المهنية والعملية.

وأشار إلى أن التحالف حرص على تفعيل التحول الرقمى واتاحة التسجيل الالكتروني للتطوع وتطبيق اتفاق كتابى محدد المدة لتنظيم العلاقة مع المتطوعين وتحديد موضوع العمل التطوعى وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده بدقة، بالإضافة إلى حفظ حقوق كل متطوع كل هذا يعد تحول نوعي فى ملف التطوع فى مصر.