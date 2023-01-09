شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربى لحقوق الإنسان": التحالف الوطنى طريق المجتمع المدنى بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن تقديره لمبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، والتي دشنت برعاية ومبادرة من الرئيس السيسي تقديرا منه واعترافا بدور المجتمع المدني كشركاء في الوطن، وبالأخص أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف عبدالجواد أحمد فى تصريحات له، أن مبادرة التحالف الوطنى الأهلي تعد تقدما ملحوظا في رؤيه المجتمع الأهلي، وتمثل نقله نوعية في أداء المجتمع المدني بعد تحرره من كافة القيود سواء كانت عقابية أو تاسيس الجمعيات ومجالات عملها، مشيرا الى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يمثل نموذج مشجع لباقي منظمات المجتمع المدني في المشاركه الوطنية بمبادرات أخري تعزز وتعظم من دور المجتمع المدني كشركاء في الوطن من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع المصري وتطويره.

وذكر عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى هو طريق ودور المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، كان انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.