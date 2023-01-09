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رسميا.. مارتينيز مدربا للبرتغال خلفا لسانتوس

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443829-638088642989026876.jpg

2023-01-09 | 13:29

رسميا.. مارتينيز مدربا للبرتغال خلفا لسانتوس

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كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز، مدربا للمنتخب الأول، خلفا لفرناندو سانتوس.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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