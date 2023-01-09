شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يكشف كيفية الخلع من عقد الزواج العرفى بدون "دعوى إثبات".. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أخد الحق صنعة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم الزوجات المتضررات من عملية الزواج العرفى واستيلاء الزوج على "ورقة الزواج أو ضياعها"، بطلاق الزوجة خلعا بعد رفض الزوج طلاقها، حيث استطاعت إثبات الزواج العرفى بشهادة الشهود، وهو من الأحكام الفريدة من نوعها بوقوع الخلع من عقود زواج عرفي بدون توثيق أو إقامة دعوي إثبات علاقة زوجية، وإليكم التفاصيل كاملة:

"أخد الحق صنعة".. شخص تزوج عرفيًا هربًا من شريكة حياته ويرفض طلبها الطلاق بعد 8 سنوات ويستولى على "الورقة العرفى".. وتقيم ضده "دعوى خلع" بـ"صورة ضوئية" والمحكمة تنصفها.. وتحصل على حكم "زواج وطلاق" معًا



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