شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنئا أقباط مصر بعيد الميلاد: مصر وطنا يعيش فينا لا وطن نعيش فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، جموع المصريين بمناسبة أعياد الميلاد، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بداية الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ:"نعيش فى رحاب احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد ، نشاركهم بهجتهم بها، ونبتهل معهم أن يديم الله ربنا وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا فى وجه أعدائنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان التي عرفنا قيمتها وقت أن حاول ثلة الأشرار سلبها منا، فأيقنا وقتها إنها تفوق كل النعم".

وأضاف:" تظل مصرنا كنانة الله فى أرضه، وطنا يعيش فينا لا وطن نعيش فيه، نحميه بوحدتنا ونفديه بارواحنا، لنسعد جميعا ويسعد أبناؤنا بما فى مصرنا من نعم، تهون أمامها جميع المحن، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تبلغ غايتها، وكل عام وحضراتكم بخير".

وتعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعات مكثفة اليوم الاثنين، وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضى، والذى بدأت مناقشته فى سلسلة جلسات متواصلة على مدار الأسابيع الأخيرة.

فيما تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلى الحكومة.

وأكدت الدارسة أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثمارى.

وأشارت الدارسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول أن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمى إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.

وقالت الدارسة إنه بات من الضرورى تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية.

بينما تعقد لجنة الصحة والسكان، اجتماعين، إذ تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة، بشأن "إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضحة الأنسولين، إلى منظومة التأمين الصحى لجميع أطفال مرضى السكر".

وتواصل لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، برئاسة نبيل دعبس، الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق، عضو اللجنة حول "الألعاب الإلكترونية"، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين.

كما تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعين الأول لدراسة ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور صندوق الوقف الخيرى وسرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق للبدء فى تفعيل دوره المجتمعى والتنموى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.