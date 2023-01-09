تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة “منتظمة” عقب جنوح سفينة شحن في القناة تابعة ل شركة ليث النروجية المزوّدة للخدمات البحرية. وأعلنت شركة الشحن “ليث إيجينسيز” أن سفينة تدعى “غلوري” جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة بينما تحاول زوارق قطر تعويمها. وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن، أن غلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال. من جانبه أفادت شركة الشحن بأن السفينة (إم في غلوري) جنحت بالقرب من مدينة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وذكرت الشركة أن قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس تحاول إعادة تعويم السفينة. فيما أظهرت بيانات تتبع الأقمار الاصطناعية، السفينة غلوري في مسار واحد من قناة السويس جنوب بورسعيد المطلة على البحر المتوسط. وقال مركز التنسيق المشترك إن السفينة تحمل أكثر من 65 ألف طن متري من الذرة الأوكرانية متجهة إلى الصين.