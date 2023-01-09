شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تخطر الشيوخ بوفاة النائب مصطفى كامل.. ورئيس المجلس يعلن خلو مقعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفي كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.

وتلي مجلس الشيوخ بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إخطار وزير الداخلية لمجلس الشيوخ، فيما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلو مقعد النائب الراحل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الإجراءات المتبعة عقب وفاة نائب، حيث تنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.