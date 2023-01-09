شكرا لقرائتكم خبر عن بوتر فى مأزق بعد سقوطه أمام السيتي وتوديع كأس الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف المدرب الإنجليزي جراهام بوتر مع تشيلسي عقب توديع بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي أمس، بعد الخسارة المهينة أمام السيتي برباعية نظيفة والخروج من الدور التمهيدي لبطولة الكأس، ليواصل "البلوز" سلسلة الإخفاقات الأخيرة التى ضربت الفريق.

وأفادت العديد من المصادر أن بوتر أصبح فى ورطة شديدة مع إدارة الفريق اللندني بالفترة الحالية، خاصة أن الفريق لم يفز تحت قيادته الفتية للفريق سوي فى لقاء وحيد خلال آخر 10 لقاءات خاضها الفريق، الشئ الذي يثير العديد من علامات الإستفهام حول هذا الإخفاق المذري الذي يمر به الفريق.



السقوط الثاني للبلوز أمام السيتي

ويعد هذا السقوط هو الثاني لتشيلسي تحت قيادة بوتر الفنية أمام كتيبة السيتي التى يقودها بيب جوارديولا، حيث أن الفريق السماوي لم يكتفي بهزيمته للبلوز فى الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بهدف نظيف، ليعيد تفوقه على الفريق مرة أخري فى مسابقة الكأس برباعية ويقصيه من المنافسة.



تألق محرز يؤكد إستفادته من التوقف

وأكدت العديد من التقارير أن تألق النجم الجزائري رياض محرز الأخير مع السيتي وتمكنه من تسجيله هدفين أمام تشيلسي أمس، يشير إلى إستفادة اللاعب الكبيرة من فترة توقف المونديال، الشئ الذي ساعد اللاعب على الظهور بذلك الشكل المغاير.