شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. نجاح إعادة تعويم السفينة الجانحة "جلوري" وبيان مهم من قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة الشحن العالمية "ليث ايجينسيس" Leth Agencies أن زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس أعادت تعويم السفينة الجانحة "جلوري".

عاجل.. نجاح إعادة تعويم السفينة الجانحة "جلوري" وبيان "مهم" من قناة السويس

وأصدر رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع بيانا – قبل قليل- حول تعطل السفينة جلوري في المجرى الملاحي لقناة السويس.



قال ربيع إن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب جلوري GLORY في الكيلومتر 38، والعابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجري العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.

يبلغ طول السفينة 225 مترا، وعرضها 32 مترا، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.

وتسجل التقارير الملاحية، اليوم الإثنين، عبور 51 سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 25 سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر 26 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.