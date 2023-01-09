«نجاح عملية إجلاء الأفراد ولا خسائر في الأرواح» .. انهيار صخري بالإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - تمكنت الجهات المختصة في الشارقة من افتتاح طريق لإخلاء كافة زوار استراحة السحب في خورفكان دون إصابات ولا خسائر في الممتلكات.

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنه بفضل الله سبحانه وتعالى لم تكن هناك خسائر في الأرواح ولا في الممتلكات بعد أن تم إجلاء كافة الزوار باستراحة السحب في خورفكان؛ وذلك بتضافر جهود الجهات المعنية كافة لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن، وإجلاء جميع السيارات المحتجزة.

ولفت العثمني إلى أنه تم تعبيد طريق مؤقت لتسهيل حركة المرور، التي توقفت نتيجة الانهيار الجزئي للصخور، بطريق الاستراحة، حيث كان العمل بتضافر بين الهيئة وشرطة الشارقة، والدفاع المدني، مشيراً إلى أن الفرق تعمل على معرفة أسباب الانهيار ومعالجته في أقرب وقت.

خلية الأزمة

في وقت قياسي؛ نجحت خلية الأزمة في تعبيد طريق لحركة عبور السيارات المحتجزة باستراحة السحب في خورفكان، نتيجة للانهيارات الصخرية التي طالت الطريق، وبدأت السيارات بالنزول بشكل تدريجي وحذر من قمة الاستراحة.

وقد باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وعدد من جهات الاختصاص، في التعامل مع الانهيارات الصخرية الجزئية، التي تعرض لها طريق استراحة السحب بمدينة خورفكان.

وقد حضر سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين لموقع الانهيار لمتابعة عملية إزالة الصخور على طريق الاستراحة.

إغلاق مؤقت

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة، قد أعلنت إغلاق الطريق المؤدي لاستراحة السحب مؤقتاً، نتيجة تساقط الصخور وانغلاق مسار الشارع، فيما باشرت الجهات المختصة على الفور بإزالة التراكمات الصخرية لفتح جانب من الطريق، لتسهيل نزول زوار الاستراحة.

وطال الانهيار الصخري الطريق جزئياً، دون أية إصابات بشرية، وتم إغلاق الطريق للاستراحة لحين الانتهاء من التعامل مع الموقف.