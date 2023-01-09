شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "صناعة النواب" يبحث اليوم مع محافظ أسوان تعزيز القطاع الصناعى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم ، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنه، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها اللجنة للوقوف على ما يتم من مشروعات قومية بالمحافظة واستعراض الفرص الاستثمارية والصناعة.

ويزور الوفد مصنع كيما أسوان لمتابعة سير العمل وأخر المستجدات، وعقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية لمناقشة المصاعب التى تواجه شركة كيما وتؤثر على أدائها الفنى والاقتصادى وكيفية التغلب على هذه المصاعب، وتستمع اللجنة لعرض تقديمى عن شركة كيما ومشروع الامونيا - اليوريا الجديد -.

وكانت اللجنة قد ناقشت دور الحكومة فى تنمية الصناعة الخضراء، وأكدت أن الدولة المصرية أبدت اهتماما كبيرا بالاستدامة البيئية وأعدت محورا كاملا في خطتها 2030 للتنمية المستدامة، والصناعة الخضراء المستدامة هامة للغاية والتحول الأخضر مختلف عن الاستدامة وبالتالي عملنا يجب أن يكون للصناعة الخضراء للاستدامة.

وأشارت اللجنة، إلى أن أوروبا بدأت في تطبيق الاشتراطات البيئية، موضحا أننا نحتاج لوسيلة تضمن تطبيق الأكواد البيئية في الصناعة في مصر كذلك هناك اشتراطات بيئية للتمويل والبنوك تضع شروطا تتضمن أكواد بيئية للتمويل، وطالبت وزارة الصناعة بتنفيذ تدريب للتعرف علي طرق وتسويق المنتجات المتعلقة بالصناعة الخضراء والحصول على دورات تدريبية للعاملين في الصناعة الخضراء.

ويشارك فى الزيارة، النواب، محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد ، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.