شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. الانتهاء من جميع الخدمات المؤهلة لخمس قرى داخل محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، ووصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 97.3%، أما عن القطاع الطبي فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 90.2%، وفي المجال التعليمي وصلت نسبة إنشاء المدارس 48.8%، وفي مجال الطرق وصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%، وفي مجال الري تم تنفيذ 247 مشروعًا، إلى جانب تأهيل ترع بأطوال 2470 كيلومترًا وبتكلفة وصلت 8.60 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية على المجاري المائية، وتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة المصارف المكشوفة، وأيضًا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر أنه تم الانتهاء من جميع الخدمات المؤهلة لخمس قرى بنسبة 100% وأصبحت قرى نموذجية للحياة كريمة داخل محافظة سوهاج، ففي:

● قرية أم دومة: تم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ووحدة طب أسرة أم دومة، ونقطة إسعاف، ومحطة كهرباء، وملعب نجيل صناعي، رفع كفاءة مركز شباب أم دومة، ومجمع الخدمات الزراعية، ومبنى تنمية الأسرة والطفولة، إلى جانب رصف عديد من الكيلومترات من الطرق.

● قرية البربا: تم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ووحدة صحية، ومحطة رفع، ومجمع خدمات زراعية، ومحطة كهرباء، ومبنى تنمية الأسرة والطفولة.

● قرية بني حميل: تم الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، ومحطة كهرباء، ورفع كفاءة وحدة اجتماعية.

● قرية البطاخ: تم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ووحدة صحية، ونقطة إسعاف، ومجمع خدمات زراعية، ومحطة كهرباء، ومبنى تنمية الأسرة والطفولة.

قرية أولاد سلامة: تم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ووحدة صحية، ونقطة إسعاف، ومجمع الخدمات الزراعية، ومحطة كهرباء ومركز شباب ورياضة.

وكل ما سبق؛ تحقق في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج، أما عن المرحلة الثانية فستنطلق في الفترة المقبلة من مركزي “أخميم وطهطا” وتستهدف 44 قرية و184 نجعًا وتابعًا؛ حيث يبلغ عدد القري المستهدفة بمركز أخميم، 15 قرية، وفي مركز طهطا 29 قرية.