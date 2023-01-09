 في تشيلي.. انتقادات لقرارات عفو تطيح بوزيرة العدل

سانتياغو: قال رئيس تشيلي جابرييل بوريك اليوم السبت إن وزيرة العدل مارسيلا ريوس استقالت من منصبها وسط اتهامات بارتكاب مخالفات بشأن العفو الذي تم منحه لأشخاص مرتبطين باحتجاجات عنيفة وقعت عام 2019.

‭,‬أضاف بوريك اليساري في بيان مصور أن المحامي لويس كورديرو فيجا سيتولى المنصب خلال الأيام المقبلة وشكر ريوس على فترة العشرة أشهر التي قضتها في المنصب.

وأيد بوريك العفو عن المدانين بارتكاب جرائم أقل عنفا خلال الاحتجاجات التي هزت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وشملت قائمة العفو رجالا تتراوح أعمارهم بين 21 و 38 عاما تورطوا في جرائم مختلفة مثل النهب والسرقة وإلقاء زجاجات مولوتوف.

ولكن المعارضين السياسيين انتقدوا قرارات العفو الصادرة في ديسمبر كانون الأول والتي شملت مقاتلا سابقا من المتمردين كان مسجونا لارتكاب جرائم أخرى واتهموا ريوس بسوء التواصل والتنسيق.