استقرار اسعار الدولار عالمياً

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بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة إلى 223 ألف وظيفة في ديسمبر، في حين كان ارتفاع متوسط الدخل 0.3 في المئة أقل من المتوقع وأقل من 0.4 في المئة في الشهر السابق.وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر وسط ضعف الطلب.

وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، 1.15 في المئة يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر 0.01 في المئة إلى 103.720 يوم الاثنين. وحقق المؤشر ارتفاعا بلغ ثمانية في المئة في عام 2022.

وارتفع الين الياباني 0.12 في المئة أمام الدولار إلى 131.94 للدولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.2099 دولار بارتفاع 0.06 في المئة خلال اليوم بعد أن ارتفع 1.5 في المئة يوم الجمعة. وارتفع اليورو 0.11 في المئة إلى 1.0656 دولار بعد أن أغلق مرتفعاً 1.17 في المئة يوم الجمعة.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.17 في المئة مقابل العملة الأميركية إلى 0.689 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.02 في المئة إلى 0.635 دولار.