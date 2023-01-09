شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الشيوخ" تفتح ملف تآمين المنشآت الأثرية والجهود التسويقية لدعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تفتح اليوم ملف تأمين المنشآت الأثرية من الداخل ومراعاة الحفاظ على السلوك العام، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش غدا الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن "تكثيف الجهود التسويقية التي تقوم بها كل من وزارتى السياحة والآثار والبيئة نحو تنشيط السياحة البيئية”، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

فيما تبحث اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الثلاثاء، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد السباعي بشأن اعتبار أحد أيام ذكرى الاكتشافات الاثرية العظيمة يوم للوعي الأثري"، وكذا بشأن تسهيل عمليات الايجار أو البيع للأراضي المملوكة لهيئة الآثار، والتي انتهت الهيئة من التنقيب فيها"، بحضور ممثلي الحكومة.

ومنح القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وتشمل:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

- كافة الخدمات الثقافية.

- الملكية الفكرية.

- الفنون والآداب.

- السياحة والآثار.

- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام.

- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.