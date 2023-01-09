انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع.. برنت يلامس الـ 80 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 79.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.23 دولار للبرميل بزيادة 46 سنتا أو 0.6 في المئة.وتعزز الآمال بحدوث زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسواق المالية وتؤدي إلى تراجع الدولار. ويؤدي تراجع الدولار إلى جعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وتراجع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي لهما في بداية سنة جديدة منذ 2016.

وقالت تينا تنج المحللة في سي إم سي ماركتس في مذكرة إن" العقود الآجلة للنفط الخام شهدت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهر بسبب مخاوف الركود لأن أسعار النفط ترتبط بشكل إيجابي بالتضخم منذ عام 2022 على الرغم من أن إعادة فتح الصين قد تمنع الانخفاض في المدى القريب".



وفتحت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حدودها يوم السبت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مما عزز توقعات طلبها على وقود النقل.

ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات محليا إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي مستعيدة 70 في المئة من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.

ولكن ما زالت هناك مخاوف من أن يؤدي هذا التدفق الهائل للمسافرين إلى زيادة أخرى في الإصابات بكوفيد-19 والحد من التعافي في النشاط الاقتصادي الصيني.