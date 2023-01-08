انت الان تتابع خبر محافظ البصرة يتحدث لـ السومرية عن "أملاك الخليجيين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ البصرة أسعد العيداني، أن أملاك الخليجيين وتحديداً الكويتيين في المحافظة محفوظة.

وقال العيداني في حديث لـ الخليج 365، إن "أملاك الخليجيين والاخوة الكويتيين بصورة خاصة محفوظة وموجودة في دائرة التسجيل العقاري الطابو".

وأضاف أن "القنصلية الكويتية في البصرة لديها فكرة كاملة عن الموضوع"، مشيراً الى أن "بعض الاملاك في فترة ما وضع اليد عليها لكن ما قدر التلاعب باوراقها لان محفوظة واعيدت الى اهلها".