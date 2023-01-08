انت الان تتابع خبر "الدبابات" تدخل على خط مساعدة أوروبا لكييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هابيك اليوم 8 يناير على أثير تلفزيون ARD، ردا على سؤال حول إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-1" أو "ليوبارد -2": "لا، هذا بالطبع أمر غير مستبعد"، قائلا "نحن ندرس الوضع وننسق مع الدول الأخرى." مضيفا: "سنراقب كيف تتطور المناقشة (حول هذه القضية في ألمانيا)".ووفقا له، فإن "الديناميكيات التي تحكم مسألة توريد الأسلحة إلى كييف ستتغير اعتمادا على ديناميكيات تطور مسار الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وفي السياق ذاته، لم تمض 24 ساعة على تصريحات الرئيس المشارك للحزب الألماني الحاكم، لارس كلينجبيل، حول أهمية "عدم اتخاذ برلين خطوات أحادية الجانب من جهتها، عندما يتعلق الأمر بتزويد كييف بالأسلحة، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وقال كلينجبيل في مقابلة نشرت يوم السبت مع الشركة الإعلامية RND: "لا توجد دولة تزود كييف حاليا بالدبابات الثقيلة مثل ليوبارد 1 أو ليوبارد 2".



ولفت إلى أنه "من الصحيح أن يفكر الأمريكيون والفرنسيون ونحن أيضا كحكومة فدرالية باستمرار فيما إذا كان بإمكاننا الآن إظهار مشاركتنا في هذه الحرب".