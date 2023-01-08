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سلال غذائية سعودية للمتضررين في السودان ونيجيريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000 سلة غذائية في معسكر مصعب بن عمير بمحلية ود الماحي التابعة لولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 4.830 فردا، ضمن المساعدات الغذائية الطارئة المقدمة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة.

وسلم المركز 847 سلة غذائية للنازحين في مخيم غونغولون بولاية بورنو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 5.082 فردا، في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا.

وبالتواكب، وزع المركز 6.000 كرتون من التمور للنازحين في مخيم جو النسيم بمحافظة مأرب، يستفيد منها 36.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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