شكرا لقرائتكم خبر العراق: طوينا صفحة سوداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أمس، أن العراق الجديد هو رسالة سلام وتعاون وشراكة مع كل قوى الخير والسلام بالعالم.

وقال خلال حضوره مراسم تخريج دورة جديدة من طلاب الكلية العسكرية «لقد طوينا تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خرابا ودمارا» .

وأضاف «تمر الذكرى الـ102 لتأسيس الجيش العراقي ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلا بتضحيات ودماء غالية، قدمها جيشنا إلى جانب كل صنوف القوات المسلحة».

وأوضح «مر جيشنا العراقي بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، وتآمرت الدكتاتورية ضده، والإساءة إلى تاريخه المشرف، بعد أن اختار جيشنا الوقوف إلى جانب الشعب دائما، وإلى جانب قضايا الأمة العادلة».