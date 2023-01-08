العراق: طوينا صفحة سوداء

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وقال خلال حضوره مراسم تخريج دورة جديدة من طلاب الكلية العسكرية «لقد طوينا تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خرابا ودمارا» .وأضاف «تمر الذكرى الـ102 لتأسيس الجيش العراقي ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلا بتضحيات ودماء غالية، قدمها جيشنا إلى جانب كل صنوف القوات المسلحة».
وأوضح «مر جيشنا العراقي بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، وتآمرت الدكتاتورية ضده، والإساءة إلى تاريخه المشرف، بعد أن اختار جيشنا الوقوف إلى جانب الشعب دائما، وإلى جانب قضايا الأمة العادلة».
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