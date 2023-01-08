الجيش الصومالي يستعيد مناطق شاسعة

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وأوضح نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، في مؤتمر صحفي، أن الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة خلال العمليات العسكرية الحكومية الأخيرة ضد حركة الشباب الإرهابية، واستعاد مناطق شاسعة من قبضة الحركة الإرهابية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية لحين تحرير كامل تراب الصومال من الإرهابيين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الجيش الصومالي انتصارات في إطار مكافحة الإرهاب، ولا سيما خلال العمليات التي شنها أخيرا ضد حركة الشباب الإرهابية.وأوضح نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، في مؤتمر صحفي، أن الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة خلال العمليات العسكرية الحكومية الأخيرة ضد حركة الشباب الإرهابية، واستعاد مناطق شاسعة من قبضة الحركة الإرهابية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية لحين تحرير كامل تراب الصومال من الإرهابيين.

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