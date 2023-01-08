الرئيس الأوكراني : وقف إطلاق النار خدعة

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وأكد في رسالة عبر الفيديو «لقد قالوا شيئا عن وقف مفترض لإطلاق النار، لكن الحقيقة هي أن القذائف الروسية ضربت مرة أخرى باخموت ومواقع أوكرانية أخرى».وأضاف الرئيس الأوكراني»لقد تم التأكيد مرة أخرى على أن طرد المحتلين الروس من الأراضي الأوكرانية والقضاء على كل الفرص المتاحة لروسيا لممارسة الضغط على أوكرانيا وكل أوروبا هو فقط ما سيعني استعادة وقف إطلاق النار والأمن والسلام».
وكان بوتين أمر الخميس الماضي بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 36 ساعة، خلال عطلة يوم الميلاد التي يحتفل بها العديد من المسيحيين الأرثوذكس في 7 يناير، وشككت القيادة في كييف في عرض التهدئة ورفضته ووصفته بأنه «نفاق» و»دعاية» وخدعة تكتيكية.
وقالت روسيا إن أوكرانيا قصفت مواقعها في الخطوط الأمامية، مما أجبر القوات على الرد على النيران رغم الهدنة التي انتهت رسميا مساء أمس الأول.
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