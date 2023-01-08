شكرا لقرائتكم خبر جعجع للبرلمان: لن يرحل أحد قبل انتخاب رئيس للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من البرلمان، إبقاء جلساته مفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، لإنقاذ البلاد من الفراغ الرئاسي.

ونصح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الاستمرار في الجلسات الفولكلورية المعروفة مسبقا مصيرها ونتيجتها ونهايتها، وقال «المطلوب من رئيس مجلس النواب لدى دعوته الجديدة الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية أن يبلغ جميع الكتل النيابية سلفا بأنه لن يقفل الجلسة، وأنها مدعوة للبقاء في المجلس من أجل الحوار والنقاش ما بين دورات الانتخاب المتتالية، وأنه سيبقي الجلسة مفتوحة ليس فقط بين دورة ودورة فحسب، بل بين يوم وآخر، وهكذا دواليك حتى انتخاب رئيس للجمهورية».

وتابع في بيان «هكذا تكون الدعوات الجدية لجلسات الانتخاب، وهكذا نصل في ساعات أو أيام معدودة لانتخاب رئيس للجمهورية، وليس عبر الدعوة إلى الحوار للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

وفسر بأن «الحوار الرسمي يتم في مجلس النواب بين دورة ودورة، وليس إلى طاولة حوار غير دستورية تبعد التركيز عن دور المجلس النيابي في انتخاب الرئيس وتأخذه الى مكان آخر، الهدف الوحيد منه التغطية على من يعطل انتخابات الرئاسة الأولى».

ولفت إلى النموذج الأمريكي، وجّه رئيس حزب القوات لنواب «محور الممانعة» حديثه قائلا «ليتهم ورئيس المجلس النيابي يتعظون قليلا مما جرى هذا الأسبوع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأمريكي».

وتابع «عند اشتداد المنافسة وعدم تمكن أي من المرشحين الفوز بالأكثرية المطلوبة، تتالت الدورات يوميا وبقيت الجلسات مفتوحة، ودارت المناقشات والحوارات إبان الجلسات في المجلس النيابي حتى توصل المتنافسون إلى اختيار أحدهم وانتخب النائب الجمهوري كيفن مكارثي برئاسة النواب رئيسا لمجلس النواب، بعد 15 جولة تصويت، خسر منها 14 جولة».

واعتبر «جعجع» أنه إذا كان هذا ما حدث في انتخاب مجلس النواب الأمريكي رئيسا له، فالأولى أن يكون عليه الأمر في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان».

ومنذ 31 أكتوبر الماضي يعيش لبنان فراغا رئاسيا عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، ومنذ ذلك التاريخ فشل مجلس النواب في انتخاب خليفة له على مدار 10 جلسات.