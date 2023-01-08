الحوثي ينقل المختطفين إلى عنبر الإعدام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بنقل المختطفين الصادرة بحقهم أحكام إعدام حوثية من أبناء محافظتي صعدة والمحويت، بطريقة سرية إلى سجن آخر ومنع التواصل معهم.

وقال الصحفي المحرر من سجون الميليشيات عصام بلغيث نقلا عن مصادره، إن الميليشيات نقلت المختطفين من أبناء صعدة والمحويت إلى سجن «هبرة»، وتم وضعهم في العنبر الذي وضع فيه المختطفون من أبناء الحديدة قبيل إعدامهم.

إلى ذلك أوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية منعت عن المختطفين التواصل مع أسرهم، وحذر بلغيث من إجراءات الإخفاء التي انتهجتها الميليشيات مع المختطفين، مشيرا إلى أنها تمهد لجريمة قد ترتكب بحق المختطفين المدنيين، داعيا إلى سرعة التدخل لإنقاذهم.

وفي سياق متصل أعلن ناشطون وإعلاميون عن تدشين حملة مناصرة الكترونية مع ضحايا المحاكمات السياسية من قبل ميليشيات الحوثي، رفضا لأوامر الإعدام الحوثية بحق المختطفين الأبرياء في سجونها.

وأصدرت ميليشيات الحوثي خلال الأسبوعين الأخيرين أوامر إعدام بحق 16 من أبناء محافظة صعدة، و6 من أبناء المحويت، الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية دون أي مسوغ قانوني.

وكشفت مصادر حقوقية أن ميليشيات الحوثي اعتقلت واختطفت نحو 16 ألفا و804 مدنيين بينهم 4 آلاف و201 مختطف مدني ما زالوا في المعتقلات منذ انقلابها على الشرعية، منهم 389 سياسيا و464 ناشطا و340 إعلاميا و176 طفلا و374 امرأة و342 تربويا و512 شيخا، ووجهاء اجتماعيون، و216 من خطباء المساجد و154 أكاديميا و217 طالبا.

كما اختطفت واعتقلت 96 محاميا وقاضيا و93 طبيبا و376 موظفا و293 عامل نظافة ومهمشا، ونفذت 81 حالة اعتقال لأجانب ولاجئين، و78 حالة اعتقال بحق التجار. وأكدت أن هناك 1317 مواطنا لا يزالون مخفيين قسريا بينهم 84 امرأة و76 طفلا، كما أخضع الحوثيون 4012 معتقلا ومختطفا للتعذيب النفسي والجسدي وتمت تصفيتهم داخل سجون الحوثي منهم 463 معتقلا تم اتخاذهم دروعا بشرية. وفي السياق قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني «إن جماعة الحوثي تضع العراقيل أمام جهود توسيع وتثبيت الهدنة، وتقوض دعوات التهدئة وإحلال السلام».

وأضاف الإرياني على موقع تويتر أن جماعة الحوثي ترد على دعوات التهدئة بتنظيم عروض عسكرية استفزازية، وتصعيد أنشطتها الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

من جهة أخرى عبرت منفذ الوديعة الحدودي 4 شاحنات تحمل على متنها 36 طنا و400 كجم من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات.

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