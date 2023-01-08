شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف حجم الاستثمارات بسوهاج الجديدة.. تشمل خدمات اجتماعية وترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الهدف الاستراتيجي لجهود التنمية بالصعيد، يتمثل في تحسين نوعية الحياة للمواطنين في محافظات صعيد مصر، من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات الموجهة إلى هذه المنطقة، وتطبيق عدد من منهجيات الاستهداف من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية من خلال معالجة الفوارق الإقليمية التي تؤثر على المناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات صعيد مصر وهي الأفقر في البلاد، من توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف القاطع للنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت الدراسة إلى أنه على مدار 8 أعوام قامت الدولة بضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا لمشروعات تنموية في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد المختلفة، ونفذت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ في محافظتي سوهاج وقنا، وجارٍ الإعداد للتوسع الجغرافي في محافظتين إضافيتين وهما أسيوط والمنيا، ليستفيد من البرنامج حوالي 5.4 ملايين مواطن حتى الآن، نصفهم من السيدات، وذلك من مشروعات تحسينات البنية التحتية المحلية وتقديم الخدمات، كما استفادت حوالي 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من تحسينات البرنامج منذ إطلاقه، وساهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية بنسبة 9.3% في محافظتي سوهاج.

ويعد إنشاء مدينة سوهاج الجديدة والتي تعد إحدى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها طبقًا لقرار جمهوري منذ عام 2000، وهي إحدى مدن الجيل الثالث، ويطلق عليها أيضًا اسم “الكوامل” لأنها تعد قريبة للغاية من قرية الكوامل وتحتوي على جزء منها. ومن المستهدف أن يصل حجم السكان في المدينة إلى 820 ألف نسمة حتى عام 2050، ويبعد موقع مدينة سوهاج الجديدة 8 كم فقط عن سوهاج الحالية، حيث تقع جنوب غرب مدينة سوهاج غرب النيل، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 29,000 فدان، حيث تنقسم المدينة إلى: مناطق سكنية، مناطق خدمية، مناطق صناعية، مناطق تعليمية، مناطق ترفيهية. كما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة: 3.1 مليارات جنيه تنقسم كالآتي: قطاع الإسكان: 1.1 مليار جنيه، قطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه، قطاع المرافق: 1.7 مليار جنيه، قطاع الزراعة: 26.1 مليون جنيه.

يبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة سوهاج الجديدة 686 وحدة من الإسكان الحر، تم تنفيذ وتخصيص 686 وحدة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوهاج، وتم تنفيذ 7200 من وحدات سوهاج الجديدة في 300 عمارة سكنية، وجاري تنفيذ 456 وحدة سكنية في 19 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويبلغ عدد أراضي سوهاج الجديدة 2,489 قطعة أرض ضمن مشروع ابني بيتك – 152 قطعة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فيما يبلغ عدد أراضي الإسكان المتميز 196 قطعة، وتحتوي سوهاج الجديدة على خدمات متميزة مثل: جامعة سوهاج الجديدة، محطة أتوبيس، نادٍ اجتماعي، مبانٍ ترفيهية، سينمات، مطاعم، هايبر ماركت، مستشفى.