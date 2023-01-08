35 مليونا نثريات قيادي حوثي

كشف أحد المؤيديين لميليشيا الحوثي الإرهابية يدعى محمد عبدالله المسمري، عن نثريات قيادي حوثي من الصف الرابع وليس من القيادات الكبيرة في عام واحد فقط، تبلغ نثرياته اكثر من ملياري ريال يمني، أي ما يعادل 35 مليون ريال سعودي، وهو ما يضع العديد من التساؤلات، أبرزها: كم يبلغ رصيد أموال القيادي الأساسي؟.

وهذا يفسر حالة الفقر التي يعاني منها الشعب اليمني، نظرا لأن كل الأموال تذهب إلى القيادات الحوثية.

تغيير الاتجاه

ولطالما عمل المسمري طيلة السنوات الثمانية الماضية على تبجيل ومدح الحوثيين من عدة منابر مختلفة ومن عدة دول، ووجه انتقادات وشتائم لكل من يهاجم الحوثيين أو يواجههم أو ينتقد سياساتهم، معتبرا إياهم أرواحا مقدسة، ولكنه اليوم وبعد كل هذه السنوات من التضليل والتدليس يخرج نفسه بغضب ليكشف نثريات قيادي حوثي في عام فقط.

وبدأ المسمري هجومه للمرة الأولى على الحوثيين عبر تغريدات تويتر وعبر مقاطع فيديو، وهذه المرة ظهر من المساحة الضيقة، وتكلم بواقع تشهده العاصمة اليمنية وكل مناطق سيطرة الحوثيين من انتهاكات وظلم وجور ونهب للثروات وقتل للأبرياء.

معاناة يومية

وأوضح المسمري أنه خرج متحدثا بما يعانيه الشعب اليمني، وكتب في تغريدة له بتويتر قائلا «تحت مسمى نفقات تشغيلية بلغت أكثر من ملياري ريال خلال عام واحد فقط، ملياران وثلاثمائة مليون ريال صرفيات ونفقات إبراهيم الحيفي رئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات، وهذا كشف حساب من بنك التسليف الزراعي...».

ويعتبر الخيفي من أقل الذين نهبوا الثروات وسرقوا البلاد، وهناك لصوص أكبر أمثال عبدالملك الحوثي ويحيى الحوثي وعبدالخالق الحوثي، وغيرهم من قيادات الصف الأول والثاني والثالث.

نهب وسرقة

وأشار المسمري، في حديثه عبر مقطع فيديو إلى عدد من التساؤلات أبرزها: أين الزكاة؟ أين الواجبات؟ أين الرواتب؟ كل هذا تحته خط أحمر، وأضاف أن الحوثي يأخذ الضرائب من أصغر العاملين في البوفيات إلى كبار التجار، والتي تمتد إلى مليار ونصف المليار، وأخذ 500 ريال على أماكن توقيف السيارة الواحدة. مع انعدام صرف الرواتب للموظفين وعدم وجود وظائف للعاطلين.