انت الان تتابع خبر المنتخب العراقي.. الكشف عن موعد عودة أحد نجومه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مهند علي في تصريحات صحافية: "مررت بفترة صعبة بعد أن تعرضت للإصابة، لكني تجاوزتها بنجاح والآن يمكنني الركض، وعودتي إلى الملاعب قريبة جداً".

وزاد: "أرشح منتخب العراق للتتويج بكأس الخليج، ومنتخب البحرين سينافسه على اللقب، وأتوقع أن يكون أيمن حسين هدافا للبطولة".



وأردف نجم المنتخب العراقي: "افتتاح كأس الخليج كان جميلاً، والعراق عاد لوضعه الطبيعي، وأصبح جاهزاً لاستضافة البطولات الكبرى".

وزاد: "كاساس يتواصل معي، ومنذ أن استلم مهمة تدريب العراق، تغير أسلوب اللعب خصوصا بالكرات القصيرة وتجنب التمريرات الطويلة".

وأشار نجم المنتخب العراقي: "كاساس يتابع جميع اللاعبين في الداخل والخارج وتقع عليه مسؤولية اختيار الأفضل، وأتمنى له التوفيق".

وتابع :"العراق قدم مباراة جيدة أمام عمان لكن البداية ليست سهلة، وأتمنى أن يقدموا مستوى جيد في باقي المباريات خصوصا بتواجد الجماهير".



وأتم: "الجماهير العراقية هي سر نجاح البطولة، وأشكرهم على الدعم، وهم ينتظرون مني الكثير، وأنا أعدهم بالعودة أقوى من السابق".

يذكر أن ميمي تعرض إلى إصابة في بداية الدوري القطري لهذا الموسم، ليغيب عن المنتخب العراقي وفريقه السيلية لأكثر من نصف عام.