شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال فى المريكاتو الحالي بسبب إيمري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي أستون فيلا يسعي للحصول على خدمات النجم المصري محمد النني، نجم وسط أسنال فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك فى ظل عدم مشاركة اللاعب المصري بشكل مستمر مع الجانرز فى الفترة الأخيرة، مما يجعل يكتفي بلعب دور البديل تحت قيادة أرتيتا الفنية.

وأضافت الصحيفة أن النني أقترب من الرحيل عن أرسنال فى الفترة القادمة بصورة كبيرة، بعدما طلب المدير الفني لأستون فيلا أوناي إيمري ضرورة التعاقد مع النجم المصري خلال الفترة القادمة، مما يعزز فرص اللاعب فى المشاركة بصورة أساسية حال إتمام الصفقة.



أوناي وعلاقته الجيدة مع النني

وتعد علاقة أوناي إيمري مع النني أحد أبرز الأسباب التى قد تدفع النني للموافقة على عرض استون فيلا، حيث شارك اللاعب مع إيمري فى 17 لقاء سابق مع المدرب حينما كان يقود الجانرز، فى الوقت الذي كان مقتنعًا تمامًا بإمكانيات اللاعب كونه أحد الإضافات القوية للفريق.



موقف أرتيتا من رحيل النني

وعلى السياق الآخر، أفادت بعض التقارير أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، قظ لا يمانع رحيل النني عن الفريق فى الفترة الحالية ولكن على سبيل الإعارة فقط، خاصة أنه يقتنع إمكانيات اللاعب، ولكنه لن يستطيع أن يحظي بفرصة المشاركة الأساسية فى ظل تواجد توماس بارتي.