شكرا لقرائتكم خبر عن جالطة سراي يسعي للتخلص من نجم مانشستر يونايتد السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود رغبة قوية داخل إدارة جالطة سراي التركي، فى الإستغناء عن النجم الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، يأتي ذلك فى ظل تراجع مستوي اللاعب الشديد مع الفريق هذا الموسم، بجانب عدم تقديمه الإضافة الحقيقية المنتظرة منه.

وكان نادي جالطة سراي قد تعاقد مع ماتا فى الصيف الماضي، على أمل أن يقوم اللاعب بإنعاش الحالة الهجومية للفريق وزيادة الفعالية فى الخط الأمامي، الشئ الذي لم يتحقق خلال الفترة السابقة



إحصائيات ماتا مع جالطة سراي

وشارك ماتا فى 7 مباريات مع جالطة سراي هذا الموسم فى مسابقتي الدوري والكأس، لم يسجل خلالهما اللاعب سوي هدف وحيد، فى حين قدم تمريرة وحيدة حاسمة، الشئ الذي يؤكد أبتعاد اللاعب عن مستواه المعهود كونه أحد نجوم الدوري الإنجليزي البارزين السابقين.



موقف ماتا من الرحيل عن جالطة سراي

ومن جانبه لم يظهر اللاعب عن رغبته فى الرحيل عن جالطة سراي فى الفترة الحالية، لكن رغبة مسئولي الفريق التركي فى رحيله قد تدفعه للرحيل، مما قد يجعل اللاعب يفكر فى التوجه إلى أحد الدوريات العربية، لا سيما أنه يمتلك من العمر 34 عامًا، مما يصعب إنتقاله إلى أحد الأندية الكبري بأوروبا.