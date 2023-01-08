انت الان تتابع خبر تحديد موعد انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ في حديث لوكالة فرانس برس "أتوقع أن (تتم عملية الانضمام في 2023) لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري (اللذين) لم يصادقا على الاتفاقية بعد". وتعرقل المجر وخصوصا تركيا منذ مايو/أيار انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف :"أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في يوليو/تموز الماضي عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة وأيضا مكافحة الإرهاب".

وتابع: "احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. وبالتالي آن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام".



وفي وقت سابق اليوم، استهجن رئيس الوزراء السويدي بعض مطالب تركيا، وأشار أولف كريسترسون خلال مؤتمر صحفي حول الدفاع والأمن أن لأنقرة "مطالب لا يمكننا ولا نريد تقديمها".

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، رفضت المحكمة العليا السويدية تسليم الصحفي التركي، بولند كينيش كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورغم ذلك، أشار الأمين العام للأطلسي، إلى سرعة عملية انضمام البلدين، وقال ستولتنبرغ "بالتأكيد أتمنى أن تتم في أسرع وقت ممكن. لكنها (بالفعل) عملية سريعة مقارنة مع كل عمليات الانضمام (السابقة) إلى الأطلسي".

وأوضح "أني مقتنع أن هذا سيحصل لكنني لن أتكهن بتوقيت حدوث عملية الانضمام".