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الكشف عن أفضل مدرب في العالم.. ماهو موقع الركراكي؟

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443686-638087976059161830.jpg

2023-01-08 | 18:56

الكشف عن أفضل مدرب في العالم.. ماهو موقع الركراكي؟

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أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم، اليوم الاحد، عن اختيار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، كأفضل مدرب للمنتخبات لعام 2022، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم "قطر 2022".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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