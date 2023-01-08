الكشف عن أفضل مدرب في العالم.. ماهو موقع الركراكي؟

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم، اليوم الاحد، عن اختيار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، كأفضل مدرب للمنتخبات لعام 2022، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم "قطر 2022".