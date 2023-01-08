انت الان تتابع خبر المانيا.. اكثر من 2000 شخص يتظاهرون ضد "السياسة القمعية" في ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين.

وحسب بيانات الشرطة، تجمع نحو 2700 شخص في قلب المدينة في ساعة مبكرة من بعد ظهر اليوم للإعراب عن تضامنهم مع الشعب الإيراني.

وتم عزف موسيقى إيرانية، وتقدم موكب المظاهرة سيارة إطفاء قديمة تحمل لافتة مكتوب عليها عبارة "يسقط الملالي- الحرية من أجل إيران".



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن "كل شيء سار بشكل سلمي".

وتشهد إيران منذ شهور احتجاجات على سياسة الحكومة، بعد مقتل الشابة مهيسا أميني أثناء احتجازها في شرطة الأخلاق.

وكانت وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) أعلنت إعدام المتظاهرين محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني شنقا في الساعات الأولى من فجر أمس السبت وذلك بعد أن أدانهما القضاء بالمسؤولية عن وفاة ضابط أمن خلال الاحتجاجات المناوئة للنظام.

بذلك يرتفع عدد المتظاهرين الذين تم إعدامهم على خلفية المظاهرات المناوئة للنظام والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشخاص، حيث كان قد تم إعدام رجلين في الشهر الماضي.

