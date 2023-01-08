ووفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية، قال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة، عبد العزيز القراوي، إن البلاد ستتأثر بتقدم منخفض جوي يكون مصاحبا لجبهة هوائية باردة من جنوب غرب البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.
وأضاف القراوي أن سرعة الرياح ستصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية.
وأشار إلى أن الحالة ستستمر حتى مساء بعد غد، الثلاثاء، ثم تبدأ الأمطار بالانحسار والطقس بالتحسن تدريجيا، مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.
والاسبوع الماضي، تأثرت البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوباً بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت.. توقعات بطقس مضطرب الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.