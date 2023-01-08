انت الان تتابع خبر إيران تطالب السوداني والصدر بـ"الاعتذار" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب الإيراني، ولي الله بياتي، إن التصريحات الأخيرة التي أطلقها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، ورئيس وزراء هذا البلد، اللذين استخدما في "إجراء عجيب مفردة الخليج العربي المزيفة بدلا من تسميته الأصلية الخليج الفارسي، الذي كان بهذا الاسم على مر الدهور والعصور وسيبقى إلى الأبد".وأضاف، "العلاقات بين إيران والعراق تمتد جذورها إلى التاريخ، مردفاً أن الشعب العراقي غير راض عن اطلاق مثل هذه المفردات"، وفق قوله.

ودعا البرلماني الإيراني، زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي إلى "الاعتذار".

