انت الان تتابع خبر الرئيس الشيشاني يرسل 300 مقاتل لمساندة القوات الروسية في اوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قديروف عبر قناته في "تيلغرام": "اليوم تحرك نحو 300 مقاتل من شرطة مكافحة الشغب أخمات -1 التابعة للحرس الوطني لمساعدة أخوتهم (الروس)".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن قديروف أن "مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشانيين توجهت إلى إقليم دونباس في أوكرانيا والذي أعلنت روسيا رسميا ضمه منطقتي دونيتسك ولوهانسك الواقعتين في الإقليم لأراضيها".



وأشار قديروف حينها إلى أن "المتطوعين أكملوا دورة قصيرة في التدريب على الأسلحة النارية، والتدريب التكتيكي والهندسي والتقني، وكذلك الطبوغرافي والطبي في جامعة القوات الخاصة الروسية".

وأكدأن المتطوعين تدربوا على أسلوب القتال في الخنادق في ظروف أقرب ما يمكن إلى الظروف القتالية الحقيقية.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانون ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى روسيا، "وفقا لدستور الاتحاد الروسي".



ورفض الغرب القرار الروسي معتبرا أنه "قرار باطل" واستمر في دعم أوكرانيا عسكريا لمواجهة العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.